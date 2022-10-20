Байкальск, Иркутская область, 20 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Работы по откачке и очистке надшламовых вод в картах БЦБК в 2022 году выполнены в полном объёме, сообщает 20 октября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области БЦБК

Отмечается при этом, что из накопителей полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» откачено 70 тыс. куб. м. Это позволило избежать утечки опасных веществ в озеро Байкал.

Работы, запланированные на 2022 год, Федеральный экологический оператор начал в июне 2022 года. Очищенная на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей надшламовая вода передавалась на городские канализационные очистные сооружения. Контроль качества очистки осуществляло ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО — г. Иркутск». В ближайшие дни оборудование очистных сооружений и инженерные сети будут проверены и законсервированы.

Вопрос о продолжении работ по очистке и откачке воды из карт-накопителей в 2023 году будет решаться.

Как сообщало ИА REGNUM, пока ученые спорят о том, каким образом эффективнее и безопаснее утилизировать наследие бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сотрудники Иркутского научно-исследовательского технического университета вырастили кусты малины, предварительно выморозив опасные отходы.

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