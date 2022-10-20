Берлин, 20 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Решение о введении потолка цен на энергоносители таит риски, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Casarosada.gob.ar Олаф Шольц

Он выступил 20 октября в бундестаге в рамках правительственного часа.

По словам Шольца, возможное решение о введении потолка цен на энергоносители всегда таит в себе риски и может привести к сокращению поставок газа в страны Европейского союза.

Канцлер также рассказал об освобождении ФРГ от зависимости от поставок российских энергоносителей.