Багдад, 20 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Сотрудник службы безопасности Иракского Курдистана погиб в результате теракта на окраине города Гармьян. Об этом 20 октября сообщает Shafaq со ссылкой на власти Курдской автономии.

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По последним данным, патруль служб безопасности был подорван на нескольких управляемых взрывных устройствах в ходе выполнения задач по прочёсыванию местности.

Отмечается, что в результате теракта погиб сотрудник службы безопасности, ещё один офицер и семеро бойцов получили ранения.

Как сообщается, за нападением стояли члены местной ячейки группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Службы безопасности Иракского Курдистана оцепили район Гармьян и ведут поиск боевиков, совершивших нападение.