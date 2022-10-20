Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд своим решением признал блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, исковое заявление в суд городской прокуратурой было подано по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Прокуратура Санкт-Петербурга представила в суде задокументированные факты участия в блокаде Ленинграда не только войск нацистской Германии, но и вооруженных подразделений, сформированных на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцев из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.

Рассмотрев доводы прокурора, выслушав показания ветеранов войны, в том числе переживших блокаду Ленинграда, а также учёных-историков и поисковиков, ознакомившись с данными, хранящимися под грифом «секретно», суд установил, что количество мирных жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем было определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников — число жертв блокады Ленинграда составляет не менее 1 млн 93 тыс. человек.

Помимо этого, современные методы исследований позволили установить негативное влияние блокадных условий не только на здоровье людей, переживших ее, но и на их потомков. Также в судебных заседаниях удалось определить, что актуальный размер ущерба, причиненного Ленинграду и его жителям, в ценах сегодняшнего дня составляет 35,3 трлн рублей.

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«Результаты исследования в суде архивных документов и материалов свидетельствуют о том, что наряду с уничтожением населения блокадного Ленинграда немецко-фашистские захватчики и их пособники осуществляли «культурный» геноцид города, разрушали уникальные исторические объекты культурного значения, стремились к искоренению исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате суд поддержал требования прокуратуры в полном объеме и признал блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками в период с 1941 по 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленинградский областной суд признал преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

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