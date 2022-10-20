Сеул, 20 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. 21 октября мэр Сеула О Сэ Хун отправится в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Париж (Франция), Лозанну и Базель (Швейцария), Мадрид и Севилью (Испания), Амстердам и Роттердам (Нидерланды). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что во Франции представитель Южной Кореи примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля городских садов, познакомится с реализацией проекта озеленения центральной части города и обсудит вопросы сотрудничества с мэром Парижа Марком-Антуаном Жаме.

В Лозанне О Сэ Хун примет участие в ежегодной конференции Всемирного союза городов-организаторов Олимпийских игр и встретится с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК), с которыми обсудит заявку Сеула на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

В ходе визита в Испанию мэр Сеула встретится с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой, а затем отправится в Севилью, где осмотрит достопримечательности.

В Нидерландах О Сэ Хун осмотрит достопримечательности Роттердама и встретится с мэром Амстердама Фемке Халсема.