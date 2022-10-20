Вашингтон, 20 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей предупредил, что американские военные должны быть готовы к возможности вторжения Китая на Тайвань еще до 2024 года, как сообщает Financial Times.

The White House Американский флаг на корабле ВМС США

Адмирал Гилдей, занимающий высшую офицерскую должность в военно-морских силах США, сказал, что Китай может предпринять действия против Тайваня гораздо раньше, чем заявляют даже самые пессимистичные прогнозы.

Дебаты в США о том, когда Китай может вторгнуться на Тайвань, активизировались после того, как в 2021 году тогдашний глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил Конгрессу, что китайские военные могут предпринять действия против Тайваня до 2027 года.

«Если говорить об окне до 2027 года, в моем понимании это должно быть окно 2022 года или потенциально окно 2023 года, — сказал Гилдей в американском аналитическом центре Атлантический совет (признан нежелательной организацией в РФ) в среду 19 октября. — Я вовсе не хочу быть алармистом… просто мы не можем надеяться, что всё пройдет само собой».

Заявление Гилдея прозвучало через два дня после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай «полон решимости добиваться воссоединения [с Тайванем] в гораздо более короткие сроки».

Эксперт по Китаю в Германском фонде Маршалла Бонни Глейзер считает, что срок до 2027 года «впечатан в мышление США», особенно в Пентагоне и разведывательных кругах. Однако, по ее словам, этот прогноз основан не на разведданных, а на предположениях о том, Китай будет в состоянии вторгнуться на Тайвань.

«Ничего нельзя исключать, но утверждать, что есть окно 2022 или 2023 года — это чистая спекуляция. Я считаю это безответственным», — сказала Глейзер, которая скептически относится к той идее, что Китай намерен вторгнуться на Тайвань до 2027 года.