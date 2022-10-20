Курган, 20 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Курганской области от семей мобилизованных бойцов поступило почти 500 заявок, связанных с оказанием финансовой и материальной помощи. Об этом св своём телеграм-канале написал глава региона Вадим Шумков.

t. me/AParfenchikov Семья мобилизованного

«Большая часть уже отработана и профинансирована. Более 200 заявок на поставку дров. Половина заявок отработана. Семьям передано 650 продуктовых наборов», — отметил Вадим Шумков.

Курганский губернатор напомнил, что заявки на оказание конкретной помощи семьям мобилизованных граждан необходимо подавать в ближайший центр социального обслуживания либо главе муниципального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощь семьям мобилизованных в Курганской области оказывается повсеместно также совместно с волонтёрским штабом #МЫВМЕСТЕ.