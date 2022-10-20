Кострома, 20 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Костромская область попросит у федерального бюджета средства на закупку троллейбусов и обновление контактной сети и трансформаторных подстанций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор регионального департамента транспорта Евгений Кананин.

Сообщество «Костромской троллейбус» Троллейбус в Костроме

«Да, в этом году будем запрашивать средства. Но отмечу, что меры государственной поддержки должны быть расширены — сейчас они распространяются только на закупку электротранспорта. А нам деньги нужны ещё и на сохранение троллейбусного хозяйства — подстанций, контактной сети. Если поддержка будет получена, будем рассматривать вопрос о сохранении троллейбуса».

Напомним, летом 2023 года Кострома войдёт в транспортную реформу, в ходе которой будут изменены маршруты, увеличено количество автобусов большой вместимости на линиях, изменится принцип построения финансовых отношений с перевозчиками, а полномочия по контролю сферы перейдут с городского на региональный уровень. Также в городе планируют ликвидировать муниципальное «Троллейбусное управление», которое, по словам заместителя губернатора региона по экономике Юрия Макова, убыточно. На ремонт контактной сети и подстанций городу нужен примерно 1 млрд рублей.