Хабаровск, 20 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В День образования Хабаровского края 20 октября в посёлке Тумнин открыли новую пожарную часть. Решение о её создании принял губернатор Михаил Дегтярев после прямой линии с жителями, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Пожарная машина

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Тумнин является удаленным населенным пунктом Ванинского района, в котором проживают около 800 человек. Пожарная часть обеспечит их защиту, а также посетителей санатория, расположенного неподалеку.

«На средства, выделенные из краевого бюджета, приобретен и установлен сборный модуль — современное здание, где есть учебный класс, караульное помещение, пункт связи, просторное депо. Часть укомплектована необходимым оборудованием, обмундированием, техникой для успешного выполнения задач по предназначению», — сказал начальник отдела краевого комитета по гражданской защите Александр Влазнев.

Новой пожарной части передали два автомобиля повышенной проходимости.

«Пожаров в Тумнине немного, но все они очень опасны, потому что большинство построек в поселке деревянные. Кроме жилых домов, у нас пять социальных объектов, рядом несколько санаторных корпусов, куда круглый год приезжают люди. Безусловно, все, кто здесь находятся, нуждаются в надежной защите от пожаров. Это очень важное событие. Раньше при серьезном пожаре профессионалы могли добраться только по железной дороге», — добавил начальник краевой пожарной части №62 Роман Слаутин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия безвозмездно передаст Киргизии один вертолет и несколько пожарных машин.