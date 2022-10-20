Саратов, 20 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка» открывается 20 октября в Саратове. Об этом сообщает минкультуры Саратовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вельчинская Наталья. Принцесса цирка

Цирковой фестиваль проводится с 2005 года. Он стал путевкой в творческую жизнь для 750 артистов со всего мира. Статус международного фестиваль получил в 2016 году.

В 2022 году в фестивале примут участие представители России, Венгрии, Польши, Франции, Эфиопии, Монголии, Вьетнама, Казахстана и Молдавии. На арену выйдут клоунессы, воздушные гимнастки, дрессировщицы, жонглеры, эквилибристки. Цирковые артистки поборются за 4 бронзовые короны, 3 серебряные, две золотые и гран-при.

В Саратов на открытие фестиваля приехали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, народный артист России и Грузии Гия Эрадзе, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Откроют фестиваль в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных в 17:00 (местное время).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года для участия в конкурсе циркового искусства в Саратов приезжали артисты из 13 стран.

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