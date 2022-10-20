Москва, , 12:01 — REGNUM В арктическом морском порту Тикси, который расположен на побережье моря Лаптевых, завершилась навигация 2022 года. Исполняющим обязанности капитана морского порта Тикси в связи с наступлением неблагоприятных гидрометеорологических условий, не удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов в морском порту Тикси и началом устойчивого льдообразования, издано распоряжение от об окончании периода навигации 2022 года в морском порту и его терминалах: Быков мыс, устье реки Яна, Зеленый мыс с 00:00 мск 20 октября 2022 года. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Арктический морской порт Тикси 18 октября принял последнее судно в эту навигацию, рейсом которого была завершена доставка грузов в 2022 году. Таковым судном стал теплоход «Баренц».

За 2022 год в морском порту Тикси и его терминалах было оформлено 492 судозахода. Общий грузооборот морского порта Тикси, включая морские терминалы, в 2022 году увеличился и составил более 670 тыс. тонн (из них выгружено более 336 тыс. тонн, погружено 145 тыс. 488 тонн, транзитных грузов — около 189 тыс. тонн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что впервые по Северному морскому пути в арктические районы Якутии «Якутоптторг» завёз социально значимые продовольственные товары. Компанией было завезено порядка 30 тонн продовольствия и материалов для строительства трёх торгово-логистических центров на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в посёлок Черский.

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