Иркутск, 20 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В 88 школах 32 муниципалитетов Иркутской области в 2022 году обновили компьютерное оборудование. Работа проведена в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», — сообщает 20 октября телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Школьные компьютеры

На эти цели направлено более 135 млн рублей, из них 134 млн — федеральные средства. В комплекты оборудования вошли ноутбуки и многофункциональные устройства.

«Благодаря национальному проекту «Образование» в регионе за три года уже создана и действует сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием: пять детских технопарков «Кванториум», 393 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», два Центра цифрового образования «IT-куб». Все это сделано для того, чтобы ребята в самых отдаленных населенных пунктах области смогли осваивать современные цифровые компетенции», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, школьный технопарк «Кванториум» открылся на базе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №10 в Ангарске благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

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