Москва, 20 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Зафиксированный в РФ 20-процентный спад спроса на жилье — это очень серьезный показатель, рост которого может продолжиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил генеральный директор строительной компании, депутат горсовета Набережных Челнов («Партия роста») Раиль Минегалиев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В действительности мы отмечаем спад спроса на жилье после появления информации о частичной мобилизации. Часть покупателей, которые приобретали жилье в целях инвестиции, начали от него избавляться, — сказал Минегалиев. — Сегодня люди не готовы заниматься инвестированием в квартиры или вопросами расширения жилья. На самом деле, 20-процентный спад — цифра серьезная, и она может увеличиваться. Пока трудно назвать сложившуюся ситуацию кризисом, но строительство — это не закрытая отрасль, и рассматривать ее в отдельности от других не совсем верно. Строительство — это и логистика, и производство, и финансы. И такое падение может в целом ударить по экономике страны. Как правило, такой эффект проявляется инерционно, спустя некоторое время (полгода-год)».

Как полагает эксперт, теперь российские банки могут увеличить ставки по ипотечным кредитам.

«Поскольку им нужно перекрывать все возможные риски. Если же с застройщиками что-то случится, банки станут ответственными перед участниками сделок по эскроу за сдачу им их квартир. Банкам необходимо будет перестраиваться, находить технических заказчиков или же самим ими становиться», — подытожил Минегалиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве значительно снизились цены на апартаменты.