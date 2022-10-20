Кишинёв, 20 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Сотни участников бессрочной акции протеста в Кишинёве утром 20 октября собрались возле служебного входа в парламент Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

Активисты принесли с собой фотографии разгрома палаточного городка протестующих, а также плакаты: «Не бейте собственный народ», «Не бросайте полицию на женщин и детей» и др. Участники акции дожидаются депутатов, которые должны прийти на заседание, назначенное на 12:00 (время совпадает с московским).

Протестующие требуют от властей отставки президента страны Майи Санду и правительства. Они скандируют: «Долой Майю Санду».

Пресс-служба «Шор» заявила, что её депутаты продолжают бойкотировать заседания парламента, протестуя таким образом против «диктатуры» в стране.

Напомним, 16 октября в Кишинёве собрались тысячи протестующих, чтобы выйти на митинг на площади Великого национального собрания, но полиция перекрыла доступ туда. Позже правоохранители снесли палаточный городок, который стоял в столице с 18 сентября. «Шор» обратилась с жалобой на действия полиции в генпрокуратуру.