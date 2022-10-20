Донецк, 20 октября 2022, 10:47 — REGNUM Киевские каратели за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 155 единиц различных боеприпасов, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Отмечается, что под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Новотроицкое.