Донецк, 20 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Киевские каратели за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 155 единиц различных боеприпасов, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм. Выпустив 155 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства

Отмечается, что под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Новотроицкое.