Москва, 20 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Из-за выросших издержек конкурентоспособность европейской экономики катастрофически упала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Говоря о повышении ставки ЕЦБ нужно отметить следующее. Во-первых, инфляция в Европе стала следствием внешнеполитических факторов, а не монетарных, и побороть её монетарными методами не выйдет. Во-вторых, одновременно и повышать ставку, и продолжать печатать деньги — не самое лучшее решение. Это самообман, и долговой рынок он не оживит. В-третьих, из-за выросших издержек конкурентоспособность европейской экономики катастрофически упала. В-четвёртых, и это самое главное, нет ни малейшего понимания, как Европа собирается решать свои проблемы и вообще в каком направлении будет двигаться», — сказал Пальченко.

По его словам, самая большая проблема заключается в полном непонимании того, что будет дальше и какие планы у европейских властей и политиков.

«В какую сторону будут двигать экономику? Спрос будут пытаться сохранять или не сохранять? Предложение будут пытаться восстановить, хотя бы сохранить или позволят ему обрушиться? Эти вопросы у инвестора также без ответа. В таких условиях вкладывать деньги в Европу — безумие, даже если не видеть очевидно более привлекательные экономики для размещения капиталов в виде тех же Китая и Америки», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредил, что правительства стран рискуют создать «порочный круг», если будут подрывать усилия регуляторов по сдерживанию инфляции.