Берлин, 20 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей. Об этом 20 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Он выступил в бундестаге в рамках правительственного часа.

По словам Шольца, Германия смогла освободиться от зависимости, связанной с поставками российских энергоносителей. Он также заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.