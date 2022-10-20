Мадрид, 20 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Власти Испании заявили о готовности проинструктировать 400 бандеровских боевиков в рамках новой миссии военной помощи ЕС в поддержку Киева. Об этом 20 октября сообщает газета El País.

Efraimstochter Флаг Испании

Военные источники издания отметили, что показатель в 400 военных киевского режима, обученных Испанией, как и 15 тыс. для всего ЕС, является ориентировочным, поскольку будет зависеть от того, сможет ли Киев обойтись без них на период обучения.

Издание напоминает, что целью этой миссии, одобренной ЕС 17 октября, является повышение способности ВСУ противостоять России в военном конфликте путём подготовки 15 000 солдат за два года.

Также отмечается, что по факту Евросоюз взял на себя координацию, руководство и финансирование ряда учебных курсов, которые некоторые страны уже проводили самостоятельно, в том числе Испания.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза утвердили новый транш военной помощи Киеву в размере 500 млн евро, а также запуск тренировочной миссии для киевских боевиков.

Читайте также: ЕС обучит киевских боевиков управлять системами вооружений

В рамках миссии планируется обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку тысяч военных ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны. Предполагается, что первый этап миссии продлится два года, ориентировочная сумма общих расходов за этот период составит 106,7 млн евро. Оперативный штаб миссии будет находиться в Брюсселе в Европейской службе внешних связей, командовать миссией будет французский вице-адмирал Эрве Блежан, директор отдела военного планирования и поведения.

Тренировочная миссия для ВСУ должна начать функционировать с ноября текущего года.

Ранее по теме: Дания предложила тренировать киевских боевиков