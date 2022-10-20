Тверь, , 10:47 — REGNUM Оперативный штаб во исполнение Указа президента России создан 19 октября в Тверской области, также сформирован первоочередной план мероприятий с учетом положений указа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Штаб возглавил губернатор Игорь Руденя, в состав вошли также руководители силовых и военных структур, члены правительства Тверской области, представители законодательной власти.

В числе основных задач — проверка защищенности критически важных объектов инфраструктуры. Также поставлена задача по обеспечению стабильности работы системообразующих предприятий. Министерству финансов поручено при формировании бюджета заложить дополнительные резервы по основным направлениям. Кроме того, принято решение сформировать в регионе резерв материально-технических ресурсов. Отдельно поставлена задача по обеспечению контроля реализации мер поддержки семьям мобилизованных гражданам.

Как отметил глава региона, на данный момент ситуация в регионе стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента России от 19 октября в регионах Южного и Центрального федеральных округов, в том числе в Тверской области, введён режим повышенной готовности.