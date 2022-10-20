Париж, , 10:45 — REGNUM В ярость из-за решения канцлера ФРГ Олафа Шольца о выделении миллиардов евро для поддержки немецкой энергетической отрасли пришёл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 20 октября сообщает The Telegraph.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Париж разъярён из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнёром из ЕС, а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на фоне этого Макрон отменил свою ранее запланированную встречу с Шольцем, что, как считает издание, говорит об увеличивающемся разрыве между странами — участницами Евросоюза в энергетической и военной сферах.

При этом отмечается, что пресс-секретарь Шольца признался изданию, что власти Германии и Франции не могут достичь единой позиции по ряду вопросов.

«Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости», — заявил источник в дипломатических кругах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский премьер-министр Элизабет Борн заявила, что ситуация с топливом во всей Франции улучшается.