п. Бугульдейка, , 10:44 — REGNUM В посёлке Бугульдейка Ольхонского района возвели фельдшерско-акушерский пункт, сообщает 20 октября телеграм-канал правительства Иркутской области.

ФАП в п. Бугульдейка Иркутской области Правительство Иркутской области

ФАП построен по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Сейчас завершается благоустройство территории. Оказывать помощь местным жителям в новом медучреждении планируют после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Вести прием жителей будет фельдшер. В ФАПе предусмотрены кабинет приёма, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты.

Ранее жители поселка получали медицинскую помощь во врачебной амбулатории 1964 года постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых ФАПа возвели в Балаганском районе Иркутской области.

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