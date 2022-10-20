Москва, , 10:44 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы удалось немного увеличить государственную поддержку средств массовой информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Рекламодатели крупные уходят. До 50% сокращаются доходы телевизионных каналов от рекламы», — сказал министр.

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