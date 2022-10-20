Берлин, 20 октября 2022, 10:42 — REGNUM Германия в феврале 2023 года может столкнуться с дефицитом газа, если объёмы его импорта продолжат снижаться. Об этом 20 октября заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Газ для Германии
Газ для Германии
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что избежать дефицита газа получится, только если страна будет жёстко снижать потребление этого вида топлива на 20%. Также для этого не позднее начала 2023 года нужно будет ввести в эксплуатацию три терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ).

В агентстве уточнили, что если экспортно-импортная динамика по газу значительно ухудшится, приведя к сокращению доступных запасов, то дефицит газа возникнет в конце февраля.

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