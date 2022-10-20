Берлин, , 10:42 — REGNUM Германия в феврале 2023 года может столкнуться с дефицитом газа, если объёмы его импорта продолжат снижаться. Об этом 20 октября заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Газ для Германии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что избежать дефицита газа получится, только если страна будет жёстко снижать потребление этого вида топлива на 20%. Также для этого не позднее начала 2023 года нужно будет ввести в эксплуатацию три терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ).

В агентстве уточнили, что если экспортно-импортная динамика по газу значительно ухудшится, приведя к сокращению доступных запасов, то дефицит газа возникнет в конце февраля.

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