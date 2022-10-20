Кострома, , 12:17 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников создал и возглавил штаб по режиму повышенной готовности, введенному Владимиром Путиным в регионах ЦФО и ЮФО в связи с ведением военного положения на присоединённых территориях. Об этом сообщает администрация региона.

Администрация Костромской области © Наталья Диева

В ведении созданной структуры — вопросы охраны общественного порядка, работы транспорта, важных социальных и военных объектов. В состав штаба вошли заместители губернатора, спикер Костромской областной думы, военный комиссар региона, представители Министерства обороны, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.

Вместе с тем никаких дополнительных ограничений из-за введения режима повышенной готовности «на сегодняшний день» в области не вводится.

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