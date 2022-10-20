Тбилиси, 20 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Оппозиционные члены городского сакребуло (муниципального собрания) ждут мэра Тбилиси Каху Каладзе в субботу на своей внеочередной сессии, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Gd.ge Каха Каладзе

У депутатов есть ряд вопросов к Каладзе относительно несчастного случая в парке Ваке. Оппозиция заявила, что мэр Тбилиси должен взять на себя политическую ответственность за инцидент и уйти в отставку.

Пока неизвестно, будет ли Каладзе присутствовать на заседании сакребуло.

Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парка Ваке в результате удара током погиб ребёнок.