Мэра Тбилиси ждут на чрезвычайном заседании городского собрания
Тбилиси, 20 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Оппозиционные члены городского сакребуло (муниципального собрания) ждут мэра Тбилиси Каху Каладзе в субботу на своей внеочередной сессии, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Gd.ge
Каха Каладзе
У депутатов есть ряд вопросов к Каладзе относительно несчастного случая в парке Ваке. Оппозиция заявила, что мэр Тбилиси должен взять на себя политическую ответственность за инцидент и уйти в отставку.
Пока неизвестно, будет ли Каладзе присутствовать на заседании сакребуло.
Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парка Ваке в результате удара током погиб ребёнок.