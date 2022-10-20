Братск, Иркутская область, , 10:40 — REGNUM Первые занятия на курсах медсестер прошли в Братске, сообщает 20 октября телеграм-канал правительства Иркутской области. Бесплатные курсы для добровольцев проводятся в Братском медицинском колледже. Волонтеров обучают по программе «Общий уход за пострадавшими/ранеными». Слушатели получают навыки транспортировки и сопровождения пациента, санитарной обработки, гигиенического ухода и дрочее.

Медсестра Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к обучению волонтеров сестринскому делу присоединился Братск. Сейчас минздрав ведёт работу по открытию курсов в других муниципалитетах», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения области Алексей Шелехов.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях мэр Братска Сергей Серебренников 13 октября опубликовал в своем телеграм-канале информацию и фотографии того, как простые люди помогают мобилизации.

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