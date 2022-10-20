Сеул, 20 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные нескольких исследовательских компаний

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research с 17 по 19 октября среди 1000 человек, уровень поддержки президента страны составил 31%, что на 2% больше по сравнению с двумя неделями ранее.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 59% респондентов. Показатель сократился на 6%.

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