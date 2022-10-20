Энергодар, Запорожская область, 20 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Всего за три часа в Энергодаре восстановили мост, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 20 октября сообщили власти города.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Накануне обстрел со стороны ВСУ серьёзно повредил мост на въезде в город. Однако экстренные службы приступили к восстановлению, объект инфраструктуры был восстановлен всего за три часа.

Уточняется, что в конструкции моста уже находятся новые плиты перекрытий. Движение транспорта восстановилось.