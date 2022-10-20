Бухарест, , 10:38 — REGNUM Сотни участников румынских антиправительственных выступлений, получивших общее название «Марш против бедности», вошли в центр столицы Румынии Бухареста и расположились в правительственном квартале города. Об этом 20 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, митингующие граждане развернули плакаты с надписями «Живите, как живем мы!» и «Нет — антинародной политике!». Согласно некоторой информации, манифестанты попытались использовать шумовые и пиротехнические средства, однако эта инициатива была пресечена сотрудниками полиции.

Сейчас обстановка на главных улицах и площадях Бухареста остается спокойной.

Как заявили организаторы мероприятия, в течение ближайших нескольких часов в столице соберутся более 40 тыс. человек. Активисты требуют от президента, правительства и депутатов парламента Румынии повышения зарплат и пенсий, введение новой системы льгот и улучшение условий жизни.

«Марш бедности» уже прошел в 40 населённых пунктах Румынии и собрал в общей сложности более 100 тыс. человек.