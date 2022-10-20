Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Полицейские задержали мужчину, который в квартире на севере Петербурга избил битой и угрожал пистолетом своей почти уже бывшей жене и её новому спутнику, выбивая деньги. Об этом сообщил 20 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Насилие

Нападение на 36-летнюю старшую медсестру психиатрической больницы Санкт-Петербурга было совершено ранним утром 19 октября в ее собственной квартире многоэтажного дома на Парнасе. 41-летний супруг, с которым женщина проходит бракоразводный процесс, зашел к ней в дом, избил её и 31-летнего сожителя резиновой дубинкой, после чего, угрожая пистолетом, заставил перевести ему на карту 10 тыс. рублей. Получив деньги, мужчина забрал паспорт женщины и ушел.

Днем того же дня правоохранительные органы задержали подозреваемого в поселке Бугры и доставили в отдел полиции. Там на него составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Правоохранительным органам мужчина пояснил, что угрожал женщине своим травматическим пистолетом ПБ-4 «Оса», который он затем убрал в сейф своей квартиры в Парголово.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — подытожил источник.