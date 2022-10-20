Черкесск, , 10:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет создана школа самбо. Спортивный проект реализуют в целях подготовки спортивного резерва и спортивных команд России и Карачаево-Черкесской Республики, сообщили 20 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

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Проект создания республиканского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по самбо» представил в ходе заседания правительства республики министр по физической культуре и спорту Рашид Узденов.

Он был одобрен членами правительства, при этом отмечено, что его реализация будет проводиться в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность об открытии в Карачаево-Черкесии центра самбо была достигнута летом 2022 года в ходе встречи главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с президентом Всероссийской Федерации самбо Сергеем Елисеевым.

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