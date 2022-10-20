Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Для борьбы с подводными диверсантами из числа боевиков ВСУ Россией могут быть использованы боевые дельфины. Такое мнение 20 октября высказал американский публицист Блейк Стилуэлл в своей статье для портала 19Fortyfive.

Дельфин claudemircarvalho

Как указал автор материала, недопущение вражеских диверсантов и спецназовцев в порт и гавань является сложной задачей, которая требует постоянной бдительности или наличия современных военных технологий.

«Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — говорится в публикации.

Также отмечается, что таких боевых дельфинов, по мнению Стилуэлла, можно эффективно использовать против подводных диверсантов, угрожающих объектам береговой инфраструктуры.

При этом автор ссылается на данные Военно-морского института США, напоминая, что первыми военное использование этих морских млекопитающих начали американские военные в специальном центре подготовки в Сан-Диего. При этом другой такой центр имеется в Севастополе и он стал российским после воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя.