Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Республиканская партия может одержать верх на ноябрьских выборах в США, при таком развитии событий страны Европы могут столкнуться с ситуацией, когда им решительнее придется брать на себя поддержку киевского режима, пишет европейская версия Politico.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Так, с победой консервативных сил США, как наиболее щедрый спонсор киевского режима, может в следующем году может занять более бережливую позицию. Так, уже сейчас трудно заставить всех европейских членов НАТО выделять 2% своего ВВП на расходы на оборону. Теперь же эти государства находятся под всё большим давлением со стороны США, которые требуют от них более решительных шагов. И это происходит на фоне и без того жестких дискуссий в Европе о том, как пополнить свои истощающиеся военные запасы, одновременно финансируя восстановление территории бывшей УССР.

Тем не менее мантра среди республиканцев США, которые, как показывают опросы, с большой долей вероятности возьмут под свой контроль одну из двух палат Конгресса после ноябрьских выборов, гласит, что Европе необходимо идти на более решительные шаги.

«Наши союзники, — сказал Тим Берчетт, республиканец из Теннесси, заседающий в комитете Палаты представителей по иностранным делам, — должны начать решать проблему у себя на заднем дворе, прежде чем они обратятся к нам за дальнейшей помощью».

Хотя страны Европы стали самым активным образом помогать киевскому режиму, США в этом плане по-прежнему затмевает всё, что они делают. Республиканцы стремятся указать на это несоответствие, утверждая, что спецоперация РФ на территории бывшей УССР представляет гораздо большую угрозу для Европы, чем для США. В результате Вашингтон может изменить свой подход к конфликту.

Берчетт отметил, что то, что Россия делает на территории бывшей УССР, «ужасно», однако подчеркнул, что «большую угрозу для США» представляют Китай и наркокартели.