Вашингтон, 20 октября 2022, 10:35 — REGNUM Республиканская партия может одержать верх на ноябрьских выборах в США, при таком развитии событий страны Европы могут столкнуться с ситуацией, когда им решительнее придется брать на себя поддержку киевского режима, пишет европейская версия Politico.
Так, с победой консервативных сил США, как наиболее щедрый спонсор киевского режима, может в следующем году может занять более бережливую позицию. Так, уже сейчас трудно заставить всех европейских членов НАТО выделять 2% своего ВВП на расходы на оборону. Теперь же эти государства находятся под всё большим давлением со стороны США, которые требуют от них более решительных шагов. И это происходит на фоне и без того жестких дискуссий в Европе о том, как пополнить свои истощающиеся военные запасы, одновременно финансируя восстановление территории бывшей УССР.
Тем не менее мантра среди республиканцев США, которые, как показывают опросы, с большой долей вероятности возьмут под свой контроль одну из двух палат Конгресса после ноябрьских выборов, гласит, что Европе необходимо идти на более решительные шаги.
Хотя страны Европы стали самым активным образом помогать киевскому режиму, США в этом плане по-прежнему затмевает всё, что они делают. Республиканцы стремятся указать на это несоответствие, утверждая, что спецоперация РФ на территории бывшей УССР представляет гораздо большую угрозу для Европы, чем для США. В результате Вашингтон может изменить свой подход к конфликту.
Берчетт отметил, что то, что Россия делает на территории бывшей УССР, «ужасно», однако подчеркнул, что «большую угрозу для США» представляют Китай и наркокартели.