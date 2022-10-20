Брянск, 20 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Средний уровень реагирования введён в Брянской области в соответствии с указом президента России. Об этом 20 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

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На территории региона будет действовать оперативный штаб. В его состав войдут представители всех правоохранительных структур, руководители исполнительных органов власти.

«Все необходимые меры по обеспечению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения остаются на особом контроле. Задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности людей, бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и социальной сферы, повышению устойчивости работы экономики и промышленности решаются в рабочем режиме», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2022 года в региона действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.