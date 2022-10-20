Иркутск, 20 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. С начала 2022 года 164 семьи с детьми Иркутской области воспользовались бесплатным перелетом к месту диагностики, обследования, консультации или лечения. При этом 84 семей получили компенсацию стоимости проезда, остальным были предоставлены билеты, сообщает 20 октября телеграм-канал правительства региона.

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Данная мера соцподдержки отдельным категориям граждан оказывается в Иркутской области с 2019 года в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019–2024 годы. За это время было выписано 682 направления на общую сумму 13,3 млн рублей.

В 2022 году на реализацию указа губернатора Иркутской области № 236-уг из областного бюджета предусмотрено 7,6 млн рублей. Бесплатный проезд ребенку-инвалиду и его сопровождающему предоставляется воздушным транспортом в салоне экономического класса не более трех раз в течение календарного года.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», медицинская помощь становится доступнее в Иркутской области. Чтобы получить ее, многим сельчанам теперь не придётся ехать в другой населенный пункт.

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