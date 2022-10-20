20 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Николай Чеканов, , 12:12 — REGNUM Россия — страна больших расстояний и сложных природных условий. Неудивительно, что в 1930-е годы, с возникновением массового авиационного транспорта, он начал активно развиваться на населённом Севере, включая Архангельск. Сначала самолёты устанавливали рекорды и помогали осваивать территории, затем, вместе с появившимися во второй половине XX века вертолётами, стали частью повседневного советского быта.

Параллельно с гражданской авиацией, во время Финской войны, под Архангельск пришла и военная авиация нескольких видов, включая морскую и авиацию ПВО. Тогда же появились большинство местных аэродромов. Серьёзное присутствие военной авиации в регионе продолжалось до 1990-х годов, после чего полки и части были сокращены или перебазированы, а военные аэродромы оказались заброшены.

Заброшенная полоса авиабазы Лахта. Люди катаются и собирают грибы. Николай Чеканов © ИА REGNUM Заросшая рулёжная дорожка, рассчитанная на бомбардировщики. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Сейчас в регионе взлетают и садятся среднемагистральные гражданские лайнеры и самолёты местных воздушных линий. У двух видов пассажирской авиации есть два соответствующих аэропорта — международный Талаги и местный Васьково. Талаги изначально был военным аэродромом, а позже стал совместного базирования (когда военные и гражданские имеют собственную инфраструктуру в разных частях аэродрома, но пользуются одной взлётно-посадочной полосой). Теперь это просто гражданский аэропорт, но в нём бывает морская и военно-транспортная авиация.

Самолёт-памятник МиГ-31 в Талагах. Николай Чеканов © ИА REGNUM Су-7, стоящий в бывшем военном городке Талаги Николай Чеканов © ИА REGNUM

Васьково имеет свою интересную историю, возникнув в 1934 году как запасная полоса для рекордных перелётов самолёта АНТ-25 знаменитого лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Далее и вплоть до начала Финской войны аэродром служил гражданским. С началом Великой Отечественной войны аэродром был передан авиации ПВО. С 1942 года в Васьково принимали самолёты, поступавшие по ленд-лизу.

Мемориальная табличка. Примечательно, что установкой занималось флотское предприятие. Николай Чеканов © ИА REGNUM Памятные строки благодарности. Николай Чеканов © ИА REGNUM

После войны и до 1980-х аэродром был передан под нужды реактивной истребительной авиации. В 1980-е «Васьково» стал полностью гражданским средоточием местных воздушных линий, имевших впечатляющую географию. Аэродромы имелись практически во всех районных центрах огромной Архангельской области. Интересно, что некоторые направления сохранились до сих пор, как и спокойная размеренная атмосфера, свойственная 1980-м. В Васьково летают Ан-2 и L-410, а также вертолёты Ми-8. Многие из них имеют классический внешний вид, словно с советских открыток и из кинохроники. Под стать и аэровокзальный комплекс. При этом винтажность соседствует с ощущением порядка и безопасности.

Перерыв между полётами. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Поршневой Ми-4. Выпущен в 1961 году, отлетал вплоть до полной выработки ресурса. Николай Чеканов © ИА REGNUM Контрольная карта в штурманской кабине Ми-6. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Кроме работающих Талаги и Васьково, ранее в окрестностях Архангельска функционировал мощный военный аэродром Лахта, на котором до середины 2000-х базировались сверхзвуковые ракетоносцы. Сухопутный аэродром Лахта, названный так по близлежащему озеру, был создан ещё в 1930-е для берегового базирования самолётов-амфибий. Лахта прошла ряд трансформаций и модернизаций, пока не была заброшена в середине 2000-х годов.

Як-18Т. Данный экземпляр был в эксплуатации с 1978 г. до 31 августа 2012 г. Николай Чеканов © ИА REGNUM Самолёт первоначального лётного обучения. Установлен в сентябре 2012 г. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Также существовал аэродром на острове Кего, прямо против городского центра Архангельска, были и другие аэродромы на островах Северной Двины, включая аэроклубы ДОСААФ. Северная природа поглотила даже намёки на их существование.

Мы лишь поверхностно упомянули архангельскую часть богатой истории авиации Севера. Подробнее о ней можно узнать в одноимённом музее, расположившимся в аэропорте Талаги. Музей авиации Севера активно развивается и располагает не только знаниями и документальным фондом, но и самолётами Ту-154, Ту-134, Ан-2, образцами перонной и аэродромной техники.

L-410 выполняет пассажирский рейс Николай Чеканов © ИА REGNUM Ан-2 над портом «Экономия» Николай Чеканов © ИА REGNUM

На борту знак ЛИИ имени Громова. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Несмотря на значительное сокращение авиации по сравнению с советским временем, в регионе чтут её историю и имеют интересные авиационные памятники, содержащиеся в достойном состоянии. Мы приведём фотоснимки некоторых из них в прилагаемой к статье фотогалерее. Это вертолёты-труженики Ми-6 и Ми-4, основа подготовки гражданских лётчиков СССР Як-18Т, поршневая классика Ил-14 и, наконец, сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Особенно ценно, что большинство из перечисленных образцов установлено недавно.