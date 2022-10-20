Петропавловск-Камчатский, , 10:34 — REGNUM Участники специальной военной операции в защиту Донбасса — это лучшие бойцы, которые встали под боевое знамя, когда стране понадобилась помощь, не жалея своего здоровья и жизни, сказал провожая очередную группу военнослужащих с Камчатки на фронт командующий войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Сейчас всё НАТО сплотилось против России и старается опрокинуть её в прошлый век, чтобы нашего государства больше не было. Но у НАТО нет такого духа, который есть у русских солдат, таких как вы. Вы идете выполнять задачи, осознавая все трудности, которые ждут вас, и я уверен, что эти задачи будут выполнены. Уверен, что вы одолеете нацистскую гидру. Наше дело правое — враг будет разбит и победа будет за нами!» — цитирует Юлдашева пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё три захваченных нацистским киевским режимом региона на территории б. УССР собираются освободить власти Херсонской области. Об этом 20 октября заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.