Хельсинки, , 10:35 — REGNUM Парламент Финляндии постановил, что вдоль границы с Россией необходимо построить забор общей протяженностью до 260 километров. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Флаг Финляндии

Ранее финское правительство собрало все партии в эдускунте на совещание по вопросам политики безопасности, на котором был поднят вопрос о строительстве защитного сооружения.

«Забор строится в изменившейся ситуации с безопасностью, которая, похоже, не вернется к нормальной жизни в течение десятилетий», — сказал на встрече министр внутренних дел страны Криста Микконен.

Все представители партий без исключения уже заявили о своем положительном отношении к строительству забора еще до встречи, отмечают журналисты.

Для пилотного проекта в бюджете на этот год зарезервировано шесть миллионов евро, а в дополнительном бюджетном предложении на 2023 год — около 140 миллионов на следующий год.