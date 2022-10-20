Милан, Италия, , 10:32 — REGNUM Еврокомиссия не исключает, что Сильвио Берлускони, якобы принявший в подарок от Владимира Путина ящик водки, нарушил тем самым антироссийские санкции, передает 20 октября DPA.

Сильвио Берлускони Kremlin.ru

Ранее итальянское агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на закрытой встрече с коллегами по партии в октябре 2022 года якобы рассказал им, что «восстановил дружеские отношения» с президентом России.

Согласно этой версии, Путин прислал Берлускони «очень теплое письмо» и ящик водки, Берлускони же ответил ящиком «Ламбруско» и также «очень тёплым письмом».

Итальянский политик уже опровергал достоверность этих сообщений, по его словам, на упомянутой встрече с коллегами по партии он пересказал эпизод, имевший место «много лет назад».