Москва, , 10:32 — REGNUM Законопроект об освобождении детских и школьных автобусов от оплаты проезда по платным дорогам внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Школьные автобусы Orenburg-gov.ru

«Для собственников платных участков выпадающие доходы будут малозаметны, не те объемы. А для детей ситуация улучшится. Особенно при междугородных поездках. И это не только вопрос комфорта, но и безопасности», — отметил Турчак.

Сейчас от оплаты проезда на платных дорогах освобождены рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, «скорые» и иной спецтранспорт.