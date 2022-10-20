Омск, 20 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 20 октября на заседании областного парламента обозначил два вектора развития региона на 2023 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков

Бурков выступил перед депутатами с докладом о ключевых направлениях бюджетной и социальной политики региона на следующий год. По его словам, одна из главных задач — выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по укреплению обороноспособности страны. Вторая — сохранение социальной стабильности в регионе и обеспечение всех социальных гарантий.

Губернатор отметил, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО), противостояния санкциям и агрессивной политике Запада дальнейшее развитие России зависит от регионов, от качества управления и работы на местах.

«Идёт специальная военная операция, по завершению которой будет складываться новое мироустройство. И мы должны быть готовы к предстоящим изменениям», — подчеркнул он.

Бурков убеждён, что необходимо удержать темп развития региона, набранный в предыдущие годы. В 2023 году предстоит сосредоточиться на работе по обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению, расширению международного сотрудничества с дружественными странами, привлечению инвестиций, увеличению объёмов производства оборонного комплекса и так далее. Будет продолжена работа по реализации нацпроектов и развитию социальной сферы, заверил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона проинформировали о том, что Омская область по уровню бюджетной обеспеченности сместилась с 29-го на 51-е место. Дефицит бюджета в регионе — более 13 млрд рублей.

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20 октября депутаты областного Заксобрания утвердили очередные изменения в бюджет 2022 года. Дополнительно распределено 6,9 млрд рублей. В том числе безвозмездные поступления из федерации составили 1,66 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы — 4,7 млрд рублей, 548 млн рублей — увеличение дефицита бюджета. С учётом дополнительных ресурсов расходы бюджета достигли 140,9 млрд рублей, доходы — 128 млрд рублей.