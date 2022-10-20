Астана, , 10:31 — REGNUM Власти Казахстана перевели большую часть сотрудников посольства страны в Киеве на территорию Польши. Об этом 20 октября сообщил журналистам глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведет свою деятельность», — рассказал он.

Глава МИД добавил, что в Киеве остаётся консул, который на ежедневной основе принимает граждан Казахстана, поэтому говорить о полной эвакуации нет причин.