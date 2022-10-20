Стокгольм, 20 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Совсем недавно Магдалена Андерссон передала пост премьер-министра Швеции Ульфу Кристерссону. Как стало известно 19 октября, теперь ей самой приходится искать дорогу в коридорах риксдага в свой кабинет, и, как сообщил телеканал SVT, у нее это пока не очень получается.

Frankie Fouganthin Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Она тут внезапно появилась у нас на кухне в поисках столовых приборов», — сказал журналистам SVT источник в канцелярии Шведских демократов, куда по ошибке забрела Андерссон с помощником.

«Она вошла в мой кабинет и спросила, кто я и что делаю. А я ответил, что работаю по вопросам СМИ. Она выглядела удивленной, как будто не узнала меня», — продолжил источник.

Магдалена Андерссон и ее коллега случайно зашли на пятый этаж здания риксдага, где теперь находится партканцелярия Шведских демократов. Дело в том, что после переезда партканцелярия Социал-демократов, которых возглавляет Андерссон, переместилась на третий и четвертый этажи.