Тутаев, Ярославская область, 20 октября 2022, 10:44 — REGNUM В Тутаевском районе Ярославской области снова зафиксированы сбросы стоков в реку Рыкушу. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту сбросов стоков в реку, экологические проблемы которой тянутся ещё с сентября 2021 года.
Сейчас на месте работают представители прокуратуры, главный эколог Тутаевского района Владимир Карташов и районная администрация.
О происшествии также сообщено в природоохранную прокуратуру и региональный департамент охраны окружающей среды.
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