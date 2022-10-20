Тутаев, Ярославская область, 20 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области снова зафиксированы сбросы стоков в реку Рыкушу. Об этом сообщает ЯрНьюс.

yarnews.net Река Рыкуша снова окрасилась в белый цвет

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту сбросов стоков в реку, экологические проблемы которой тянутся ещё с сентября 2021 года.

Сейчас на месте работают представители прокуратуры, главный эколог Тутаевского района Владимир Карташов и районная администрация.

«Сегодня поступила информация, что в реку Рыкушу опять происходит залповый сброс непонятных стоков. Мы оперативно с администрацией и прокуратурой выехали на место. На выпуске №1 подтверждается, что сброс был. Будем искать источник выбросов и производить забор проб. Сейчас вода идет чистая. Будем разбираться в данном вопросе. Предположительно, залповый сброс был из канализационно-насосной станции №4, находящейся вблизи», — рассказал Владимир Карташов.

О происшествии также сообщено в природоохранную прокуратуру и региональный департамент охраны окружающей среды.