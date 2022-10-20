Донецк, 20 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя, сообщил 20 октября представитель МГБ ДНР Михаил Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Им планировалось совершение диверсионно-террористического акта в администрации города Мариуполя. При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась аналогичная акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путем их подрыва двумя гранатами», — сказал он.

По его словам, подозреваемого завербовала СБУ, у него нашли взрывное устройство с поражающими элементами.