Калуга, , 10:36 — REGNUM За девять месяцев 2022 года к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены почти 900 граждан, сообщил 20 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Восстановление нарушенных прав детей традиционно занимает особое место в работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. Одной из мер побуждения родителей к выплате алиментов является привлечение их к административной ответственности. За уклонение от алиментных платежей с января по октябрь текущего года 556 жителей региона привлечены к административной ответственности Большинство из должников были приговорены судом к обязательным работам на различные сроки до 150 часов, часть подверглась административным арестам на сроки до 15 суток. Многие неплательщики алиментов, после привлечения к административной ответственности начинают платить средства на содержание своих детей, осознавая свою неправоту, те же, кто продолжает игнорировать исполнение родительских обязанностей, привлекаются уже к уголовной ответственности.

«Ведомством за девять месяцев было возбуждено 321 уголовное дело по статье за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Уголовная ответственность по данной статье влечет для неплательщика алиментов наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до трёх месяцев или наказание в виде реального лишения свободы на срок до одного года», — отметил Артём Залогин.

Как сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области 38-летняя жительница Малоярославецкого района, уклонявшаяся от уплаты алиментов, осуждена к шести месяцам исправительных работ. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов, общий долг превысил 70 тыс рублей.

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