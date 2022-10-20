Париж, 20 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Бывший министр, депутат от Парижа и вице-президент Национальной ассамблеи, Николь Катала скончалась в возрасте 86 лет, сообщила Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Сегодня мы теряем женщину с сердцем и идеями, которая позволила многим другим найти место для себя», — написала в Twitter председатель национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Николь Катала была назначена в 1986 году Жаком Шираком секретарем министра национального образования, отвечающего за профессиональное обучение. На досрочных выборах в законодательные органы 1988 года она была избрана депутатом от 11-го округа Парижа, затем переизбиралась в 1993 и 1997 годах.

Николь Катала родилась 2 февраля 1936 года. Она преподавала право, экономику и социальные науки в университете в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Антонио Кошта в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы объединения энергетических сетей перед европейским саммитом.

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