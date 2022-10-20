Стокгольм, , 10:32 — REGNUM Телеканал SVT опросил всех 24 министров в новом правительстве Швеции, чтобы узнать, есть ли у них в багаже что-то — скелеты в шкафу — что, по их мнению, должно всплыть на поверхность, прежде чем они займут свои новые посты.

Правительство Швеции под председательством премьер-министра Ульфа Кристерссона. 18.10.2022 Цитата из: Se pressträffen med den nya regeringen. 2022. Швеция

«Да, конечно. Но я думаю, что вы уже все узнали давно. Новых, насколько я знаю, нет», — сказал журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В 2008 году выяснилось, что Кристерссон получил квартиру в Сёдермальме через контакты в некоммерческой ассоциации, чьи квартиры в первую очередь предназначались для уязвимых женщин.

«Хех, ну ладно! Если вы ищете в таком интервью что-то, что может представлять общественный интерес, то 20 лет назад я несколько раз в черную нанимал уборщиков домой, дважды меня ловили за превышение скорости, а затем мне пришлось заплатить штраф», — сказал новый министр юстиции Гуннар Стрёммер.

«Я попробовал … [наркотическое растение] однажды в Лондоне в 1996 году. У меня есть дело о взыскании долгов, и, вероятно, их было много раньше», — признался министр обороны страны Пол Йонсон.